Foggia, c'è il via libera del tribunale per il passaggio di proprietà del club

Prima della presentazione ufficiale di Vincenzo Cangelosi, subentrato a Barilari sulla panchina del Foggia, il presidente Gennaro Casillo ha annunciato una notizia chiave per il futuro del club: il tribunale ha autorizzato il passaggio di proprietà della società.

La comunicazione è arrivata nel corso dell’incontro preliminare alla conferenza stampa di presentazione del nuovo tecnico. Casillo ha spiegato come il via libera dell’autorità giudiziaria abbia formalmente sbloccato l’intero iter societario, consentendo di completare un passaggio ritenuto fondamentale.

“Il tribunale ci ha comunicato l’ok al passaggio di proprietà”, ha dichiarato il presidente, confermando così la conclusione di una fase delicata e decisiva per il futuro del Foggia. Lo riporta AntennaSud