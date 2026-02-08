Podcast TMW Il futuro di Modric dipende da Modric. Ma c'è un segnale chiaro per il Milan

Il futuro di Luka Modric, pur essendo inserito nel suo accordo col Milan un'opzione per il rinnovo di contratto per il club rossonero, dipende solo da... Luka Modric. Non può che essere solo il croato a decidere cosa fare in futuro. Restare, dire addio, appendere le scarpette al chiodo, chiudere altrove. Ma il suo arrivo ha dato una lezione chiarissima, un segnale inequivocabile al club di Via Aldo Rossi.

Lungo break per il Milan tra Bologna e Pisa. Che squadra ritroveremo? Risponde Adrien Rabiot

"Sempre con lo stesso spirito. Il campionato lo stiamo tenendo aperto noi perché le altre non stanno facendo bene, a parte l'Inter. Se non ci fossimo noi, l'Inter andrebbe via da sola (sorride, ndr). Stiamo facendo benissimo, ora dobbiamo prenderci un po' di tempo per riposare. Dobbiamo dimostrare come facciamo dall'inizio il nostro carattere e la nostra solidità tutti insieme, anche i tifosi ci danno una mano", ha detto Adrien Rabiot a Mediaset dopo la vittoria nell'ultimo turno di campionato contro il Bologna. Il mio ruolo? Il mio ruolo devo farlo… Sono tra i più esperti, devo essere qualitativo e anche provare ad alzare il livello di tutti con il mio carattere, stando concentrati e allenandosi bene ogni giorni. Giocatori come me, Maignan e Modric hanno esperienza, anche il mister sa che la stagione è difficile, non abbiamo fatto niente, non dobbiamo perdere la concentrazione".