TMW Accendiamo i riflettori su Bernasconi: l'ultima baby star della Dea. Ora il rinnovo

L'ultima giovane stella dell'Atalanta è Lorenzo Bernasconi. Che ha gli stessi anni di Davide Bartesaghi del Milan. Che gioca nella squadra dove giocherà (se non verrà comprato) la prossima stagione Marco Palestra. Per questo dobbiamo accendere i riflettori, senza alzare però la pressione, anche su questo ventiduenne di Crema.

Cresciuto nei settori giovanili delle squadre bergamasche, da Arcene a Lurano fino a Trevigliese, va poi alla Cremonese dove fa capolino (ma senza mai esordire) in prima squadra ma facendosi le ossa nel settore giovanile. Così va all'Atalanta, in una carriera fatta magari di pochi chilometri in auto ma... Di tanti sul campo. L'Under 23 in Serie C è la macchina perfetta per farlo crescere ed esordire: 25 partite in tutto nella prima stagione, nella seconda ben 42 in tutte le competizioni ufficiali. Così nella stagione 2025/26 fa il suo sbarco in prima squadra e non esce più. Prende il posto di Matteo Ruggeri finito all'Atletico Madrid e diventa un perno della formazione prima di Ivan Juric e poi di Raffaele Palladino. Gioca in Serie A e pure in Champions League, il resto è storia di oggi.

Ora, il rinnovo. Col suo nuovo agente Roberto De Fanti, intermediario internazionale con base a Londra e in passato anche uomo mercato di club britannici come Sunderland e Leeds, la Dea parlerà presto. L'intesa attuale scade nell'estate del 2028, le parti discuteranno di prolungamento e di ritocco verso l'alto. Lo farà perché Bernasconi è uno dei gioielli dell'Atalanta ma anche del calcio italiano. Lui e Bartesaghi sulla sinistra, Palestra e Kayode sulla destra. E non solo. L'Italia è in mani sicurissime per il futuro. Un'altra strada che il club dei Percassi non ha sbagliato...