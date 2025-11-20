Barzagli presente alla serata dedicata ad Astori: "C'è da istruire i ragazzi"

Andrea Barzagli, vice-allenatore dell'Italia Under 21 ed ex difensore che ha vestito la maglia della Juventus e della Nazionale, è intervenuto ai microfoni dei media presenti, tra cui Radio FirenzeViola, in occasione della cena benefica organizzata dall'associazione Astori al Viola Park: "Mi fa piacere essere qui per abbracciare la famiglia Astori per una questione sentimentale mia verso Davide e poi per vedere gli sviluppi di questo importante progetto con basi solide. È una serata all'insegna di Davide ma dietro c'è tanto lavoro della famiglia per dare un contributo alla ricerca".

Da fiorentino le fa piacere che la famiglia Astori abbia questo legame con Firenze?

"Penso sia una conseguenza del legame della città con Davide purtroppo anche per quello che è successo. Penso che in questo caso la risposta viene da tutti ed è quello che conta"

Il mondo del calcio si è unito, non esistono bandiere, stasera ci sarà anche Chiellini.

"È un dramma che ha toccato tutti, le rivalità sportive ci sono ma ci stringiamo tutti per questi avvenimenti".

Approvata anche la legge Bove, c'è più attenzione ora?

"C'erano meno attenzioni forse ai miei tempi ma le visite ci sono sempre state anche se principalmente c'è da istruire i ragazzi perché è una cosa che riguarda loro. Io la vedevo come una visita da dare alla società e invece ti riguarda personalmente e sarebbe giusto anche come far utilizzare i soccorsi giusti e dare queste informazioni già ai ragazzi".