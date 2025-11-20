Graziani: "Pio Esposito può diventare uno alla Harry Kane. Gattuso recuperi Chiesa"

Francesco Graziani, ex attaccante della Nazionale, ha rilasciato un'intervista a Tuttosport, parlando così dell'Italia: "Ci qualificheremo per il Mondiale. Ma in questa squadra non c’è nessun campione, seppur sia composta da ottimi calciatori. Mancano i fuoriclasse come Totti o Del Piero".

C'è il pericolo che l'Italia arrivi con la paura di uscire ai playoff? "Sì, sì, devi averla questa paura, perché ti porta ad avere un approccio migliore, ti mette nelle condizioni di dare il massimo, ti aiuta nella concentrazione. Il pericolo sarebbe se pensassimo che queste partite diventano facili da vincere".

Su chi dovrebbe puntare Gattuso per i playoff?

"Chiesa andrebbe recuperato obbligatoriamente. In difesa spero che si rimetta Calafiori: abbiamo bisogno di lui. Pio Esposito potrebbe diventare uno alla Harry Kane, determinante con forza fisica, qualità e tecnica. Potrebbe diventare un attaccante di primissimo livello".

Gattuso è l’uomo giusto per guidare l’Italia? Il ko per 4-1 contro la Norvegia ha scatenato polemiche.

"Lo è come lo erano altri allenatori. Essendo stato un giocatore di carattere, personalità e grinta riuscirà molto probabilmente a trasmettere questi valori. Ma la nazionale non si allena, si gestiscono i calciatori, che è diverso. Siamo a novembre e ti ritrovi una squadra a marzo, come puoi pensare di allenarla?".