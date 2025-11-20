TMW Radio Romondini: "I club siano propensi allo spostare la giornata prima degli spareggi"

L'ex calciatore Fabrizio Romondini è stato ospite di Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio.

Avrebbe senso modificare il calendario per permettere alla Nazionale di arrivare meglio agli spareggi?

"Io credo che in questo momento la Nazionale abbia la priorità. Darei un'importanza maggiore all'Italia, perché dobbiamo andare ai Mondaili e dobbiamo essere tutti un po' piu patriottici. I club devono essere più propensi allo spostare la giornata di campionato. Ad ogni modo il nostro calcio sta diventando qualcosa di incredibile, c'è una paura pazzesca, ci stiamo preoccupando dell'Irlanda del Nord e del Galles”.

“Per carità, il calcio è cresciuto ovunque, ma stiamo perdendo i principi della nostra cultura calcistica. Ciò che mi dispiace è che anche uno come Gattuso sia stato avvolto dal sistema. Non sembra essere quello degli abbiamo conosciuto, anche come allenatore di club.

La semifinale d'andata la giocherei anche al parco, ma se devo scegliere scelgo l'Olimpico".