Brutte notizie per l'Inter: nessuna sorpresa, Dumfries non ce la fa. Salterà il Milan

Brutte notizie per l'Inter in vista del derby di domenica contro il Milan. Secondo quanto riportato da Sky Sport, Denzel Dumfries, come ci si aspettava, non riuscirà a recuperare in tempo per la stracittadina dal problema alla caviglia. Manuel Akanji invece è tornato oggi dopo gli impegni con la sua Nazionale e ha ritrovato Chivu e i suoi compagni, allenandosi da subito con il resto del gruppo.

Hanno proseguito invece le terapie insieme all'olandese anche Raffaele Di Gennaro, Matteo Darmian ed Henrikh Mkhitaryan, che non verranno convocati per Inter-Milan. C'è però la speranza di rivedere entrambi gli esterni nel match di mercoledì a Madrid contro l'Atletico, valido per la quinta giornata della League Phase di Champions, competizione nella quale i nerazzurri sono a punteggio pieno dopo 4 gare: sconfitte Ajax, Slavia Praga, Union SG e Kairat Almaty.

A destra dunque, con ogni probabilità, si vedrà Carlos Augusto, che giocherà così in un ruolo quasi inedito per lui.