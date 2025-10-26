Tudor a rischio? Del Piero: "Con un altro allenatore, la Juve non vincerebbe lo scudetto"

Prosegue il momento difficile della Juventus che, dopo le sconfitte contro Como e Real Madrid, perde anche a Roma contro la Lazio nel posticipo dell'8^ giornata di Serie A. Un passo falso che rende ancora più traballante la posizione in panchina di Igor Tudor.

Del futuro del tecnico e della situazione generale dei bianconeri ha parlato Alex Del Piero, dagli studi di Sky Sport: "Non credo che la parola confusione sia la più adatta. Lo conosco bene come calciatore e come ragazzo: non è un discorso di confusione. La Juve non ha un problema di allenatore ma più complesso, di come si è amalgamata la squadra in questo avvio di stagione e di risultati.

Stasera la squadra era viva, non ha demeritato e forse il pareggio era più giusto. Anche a Madrid ha fatto bene, il problema è stato a Como. Non credo che con un altro allenatore questa squadra vincerà il campionato. Non ha ancora undici titolari: non perché Tudor non vuole averlo ma perché, al di là di qualche individualità, gli altri hanno fatto fatica a rendere con continuità. Vedendo le squadre più forti in Italia e in Europa, tutte più o meno hanno un undici scelto per essere titolare".