Sei allenatori negli ultimi cinque anni: i numeri da quando la Juve non vince più (lo scudetto)

Massimo Brambilla, seppur incaricato ad interim, sarà il sesto allenatore negli ultimi cinque anni per la Juventus, esattamente da quando i bianconeri hanno smesso di vincere il campionato. Da Massimiliano Allegri appunto a Brambilla, passando per Andrea Pirlo e Paolo Montero sempre ad interim, fino a Thiago Motta e poi Igor Tudor: dal 2020, ovvero da quando Sarri ha salutato con lo scudetto in bacheca, la Vecchia Signora non è riuscita a trovare un nuovo leader a cui affidare la panchina in modo pluriennale, rinnegando sempre le proprie scelte e finendo col non portare più a casa il titolo di campione d''Italia. Un "nuovo leader", specifichiamo, visto che nel 2021 dopo l'esonero di Pirlo la guida tecnica dei bianconeri è tornata ad Allegri fino al secondo addio datato 17 maggio 2024. E, dopo la gara contro l'Udinese di mercoledì, Brambilla sarà seguito da un settimo allenatore nello stesso arco di tempo.

Gli ultimi sei allenatori della Juventus

Andrea Pirlo (2020-2021)

Massimiliano Allegri (2014-2019 e 2021-2024)

Paolo Montero (2024)

Thiago Motta (2024-2025)

Igor Tudor (2025)

Massimo Brambilla -

I numeri complessivi di ogni allenatore

Massimiliano Allegri: 420 partite con 271 vittorie, 77 pareggi e 72 sconfitte

Andrea Pirlo: 52 partite con 34 vittorie, 10 pareggi e 8 sconfitte

Paolo Montero: 2 partite con 1 vittoria, 1 pareggio e 0 sconfitte

Thiago Motta: 42 partite con 18 vittorie, 17 pareggi e 7 sconfitte

Igor Tudor: 24 partite con 10 vittorie, 8 pareggi e 6 sconfitte