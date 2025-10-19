John Elkann: "Del Piero non ha mai lasciato la Juve". La risposta di Alex: "Sempre vicini"

Direttamente dagli Stati Uniti, a margine della serata di gala della National Italian American Foundation, che festeggia il suo cinquantesimo anniversario, John Elkann, amministratore delegato di Exor, e Alessandro De Piero, storico capitano e numero 10 bianconero, hanno dato vita a uno scambio di battute, con il primo che a precisa domanda sulla possibilità del ritorno di Alex alla Juve ha risposto: "Del Piero non ha mai lasciato la Juventus".

Poco dopo la risposta dello stesso Alessandro Del Piero: "Il rapporto con la Juventus, come ho sempre citato anche io, dopo 19 anni trascorsi lì, è sempre stato vicino, siamo sempre stati vicini, anche perché sono tifosi della Juve". Parole poi anche su una ipotetica chiamata da parte di Giorgio Chiellini per la possibile carica di presidente della Juve, con Del Piero che ha affermato: "Sento Chiellini ma non abbiamo mai parlato di presidenza".