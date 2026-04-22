L'Iran guarda ai Mondiali, Shomurodov lascia Roma, parla Buffon: le top news delle 18

Continua il casting della Fiorentina per la propria panchina e torna in auge il nome di Maurizio Sarri, verso il quale prima dell'ultimo incrocio di campionato con la Lazio il pubblico del Franchi e il DS gigliato Paratici hanno aperto. In lista però c'è anche Fabio Grosso, attuale guida tecnica del Sassuolo. Sembra difficile che venga confermato Paolo Vanoli.

L'Iran è orientato a giocare i prossimi Mondiali di calcio in suolo statunitense, la kermesse che si terrà sul continente americano tra Stati Uniti, Canada e Messico. Se il conflitto dovesse permanere nella configurazione attuale, quindi in prevalenza concentrato sul disputarsi dello stretto di Hormuz, l'intenzione dello stato asiatico è di mandare la propria selezione. Che andrebbe un po' prima in ritiro ad Antalya, in Turchia.

Torna a parlare Gigi Buffon, dopo la delusione della Nazionale italiana in Bosnia e il terzo Mondiale mancato di fila dalla selezione del nostro paese. Intervistato dal The Guardian, l'ex portiere e capo delegazione azzurro si è così espresso: "È stata una pagina dolorosa per il calcio italiano e per me stesso. Se me lo avessero detto anni fa, avrei detto che sarebbe stato molto più facile vedere 1.000 alieni intorno a me piuttosto che l'Italia non qualificata per tre tornei consecutivi. Ma questa è la realtà".

Eldor Shomurodov lascia la Roma a titolo definitivo, il centravanti uzbeko è diventato a tutti gli effetti un giocatore dell'Istanbul Basaksehir. Con il raggiungimento matematico della salvezza, la compagine di Super Lig turca incamera le prestazioni dell'uzbeko a titolo definitivo. Nelle casse della Roma entrano adesso 2,8 milioni di euro, oltre al 10% sulla futura rivendita.