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Napoli, Lukaku si ferma di nuovo: problema alla caviglia durante un allenamento in Belgio

Napoli, Lukaku si ferma di nuovo: problema alla caviglia durante un allenamento in BelgioTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Daniel Uccellieri
Oggi alle 18:45Serie A
Daniel Uccellieri

Una smorfia di dolore che solleva tanti interrogativi: Romelu Lukaku si è toccato subito la caviglia durante una sessione di allenamento in Belgio

Andiamo con ordine. Dopo la visita lampo a Napoli all’inizio di questa settimana, Lukaku è già tornato nel suo Paese per ultimare la riabilitazione. Questa mattina si è allenato su uno dei campi di Deurne Noord.

La sessione, però, è durata poco: dopo alcuni esercizi di stabilizzazione e riscaldamento, Big Rom ha interrotto l’allenamento. E mentre per tutta la stagione ha avuto problemi al quadricipite, questa volta si è portato la mano alla caviglia. Appena un’ora dopo il suo arrivo al Bosuil, Lukaku era già andato via.

E questo non lascia ben sperare nemmeno per i Diavoli Rossi. Tra esattamente 53 giorni, Rudi Garcia e la sua squadra inizieranno il Mondiale con una gara del girone contro l’Egitto. 53 giorni anche per Lukaku per tornare al top, anche se la missione appare decisamente complicata

Tra due settimane è atteso di nuovo a Napoli, ma alla luce degli ultimi sviluppi è molto incerto che possa scendere in campo contro Bologna, Pisa e Udinese. Lo riporta NHL.

Il tempo scorre, e non a favore di Lukaku.

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