TMW Tifosi dell'Atalanta già carichi: fiaccolata ad accogliere il pullman. E coro per la coppa

Alle ore 21:00 di questa sera, alla New Balance Arena di Bergamo, l'Atalanta si gioca la possibilità di qualificarsi alla finale di Coppa Italia. Per farlo, dovrà avere la meglio sulla Lazio, dopo il 2-2 maturato all'andata all'Olimpico.

In attesa di conoscere le scelte di formazione di mister Palladino e di vedere in azione i propri beniamini, l'ambiente bergamasco si sta però già caricando per la partita. Come potete vedere dall'immagine di copertina dell'articolo, infatti, il pullman sul quale i giocatori dell'Atalanta hanno raggiunto lo stadio è stato accolto da due ali di folla, con tanto di notevole fiaccolata e un coro che rende chiaro l'obiettivo per Palladino e i suoi ragazzi.

"Noi vogliamo la Coppa Italia", hanno cantato i tanti sostenitori dell'Atalanta presenti e già assiepati fuori dalla New Balance Arena, in attesa di entrare e prendere posto per l'attesissima semifinale di ritorno con la Lazio.

Di seguito un video realizzato dal nostro inviato in loco, che testimonia il calore già presente attorno alla New Balance Arena per Atalanta-Lazio