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Serie C, gli arbitri dell'ultima giornata di campionato: Ubaldi ad Arezzo, Castellone per l'Ascoli

Serie C, gli arbitri dell'ultima giornata di campionato: Ubaldi ad Arezzo, Castellone per l'AscoliTUTTO mercato WEB
© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom
Tommaso Maschio
Oggi alle 15:58Serie C
Tommaso Maschio

L'AIA ha comunicato sui propri canali ufficiali i nomi degli arbitri, e dei loro assistenti, per l'ultima giornata (trentottesima) della stagione regolare di Serie C. Ecco di seguito tutte le designazioni nei tre gironi:

GIRONE A
ALCIONE MILANO – ALBINOLEFFE
Arbitro: Nicolò Dorillo (Torino)
Assistenti: Marco Munitello (Gradisca d'Isonzo), Carlo De Luca (Merano)
IV Uomo: Lorenzo Massari (Torino)

ARZIGNANO VALCHIAMPO – PRO VERCELLI
Arbitro: Carlo Esposito (Napoli)
Assistenti: Veronica Martinelli (Seregno), Gianluca Li Vigni (Seregno)
IV Uomo: Alessandro Pizzi (Bergamo)

CITTADELLA – GIANA ERMINIO
Arbitro: Gianmarco Vailati (Crema)
Assistenti: Fabio D'Ettorre (Lanciano), Giuseppe Minutoli (Messina)
IV Uomo: Andrea Terribile (Bassano del Grappa)

DOLOMITI BELLUNESI – TRENTO
Arbitro: Lucio Felice Angelillo (Nola)
Assistenti: Bruno Galigani (Sondrio), Federico Mezzalira (Varese)
IV Uomo: Francesco Zago (Conegliano)

INTER U23 – UNION BRESCIA
Arbitro: Stefano Striamo (Salerno)
Assistenti: Nicola Morea (Molfetta), Tommaso Mambelli (Cesena)
IV Uomo: Abdoulaye Diop (Treviglio)

LUMEZZANE – VIRTUS VERONA
Arbitro: Mario Picardi (Viareggio)
Assistenti: Simone Ambrosino (Nichelino), Cosimo De Tommaso (Voghera)
IV Uomo: Giorgio Bozzetto (Bergamo)

OSPITALETTO – NOVARA
Arbitro: Maksym Frasynyak (Gallarate)
Assistenti: Davide Fedele (Lecce), Nicola Di Meo (Nichelino)
IV Uomo: Michele Maccorin (Pordenone)

PERGOLETTESE – LECCO
Arbitro: Antonio Liotta (Castellammare di Stabia)
Assistenti: Leonardo Mallimaci (Reggio Calabria), Tommaso Tagliafierro (Caserta)
IV Uomo: Gabriele Restaldo (Ivrea)

RENATE – PRO PATRIA
Arbitro: Dario Acquafredda (Molfetta)
Assistenti: Giovanni Battista Citarda (Palermo), Pasquale Gatto (Lamezia Terme)
IV Uomo: Simone Gauzolino (Torino)

TRIESTINA – L.R. VICENZA
Arbitro: Francesco Aloise (Voghera)
Assistenti: Andrea Recupero (Lecce), Ledjan Skura (Jesi)
IV Uomo: Roberto Lovison (Padova)

GIRONE B
AREZZO – TORRES
Arbitro: Mattia Ubaldi (Roma 1)
Assistenti: Elia Tini Brunozzi (Foligno), Emanuele Spagnolo (Reggio Emilia)
IV Uomo: Francesco D'Eusanio (Faenza)

CAMPOBASSO – ASCOLI
Arbitro: Domenico Castellone (Napoli)
Assistenti: Vincenzo Andreano (Foggia), Pio Carlo Cataneo (Foggia)
IV Uomo: Domenico Mirabella (Napoli)

FORLÌ – PERUGIA
Arbitro: Giorgio Di Cicco (Lanciano)
Assistenti: Cristiano Pelosi (Ercolano), Lorenzo Chillemi (Barcellona Pozzo di Gotto)
IV Uomo: Gianluca Renzi (Pesaro)

GUBBIO – PINETO
Arbitro: Gerardo Simone Caruso (Viterbo)
Assistenti: Rodolfo Spataro (Rossano), Alessia Cerrato (San Donà di Piave)
IV Uomo: Edoardo Gianquinto (Parma)

GUIDONIA MONTECELIO – CARPI
Arbitro: Riccardo Tropiano (Bari)
Assistenti: Mattia Bettani (Treviglio), Luca Marucci (Rossano)
IV Uomo: Alessandro Silvestri (Roma 1)

JUVENTUS NEXT GEN – BRA
Arbitro: Luca De Angeli (Milano)
Assistenti: Daniele Antonicelli (Milano), Davide Fenzi (Treviso)
IV Uomo: Felipe Salvatore Viapiana (Catanzaro)

PONTEDERA – LIVORNO
Arbitro: Ciro Aldi (Lanciano)
Assistenti: Alessandro Ceci (Frosinone), Usman Ghani Arshad (Bergamo)
IV Uomo: Andrea Zoppi (Firenze)

TERNANA – PIANESE
Arbitro: Jules Roland Andeng Tona Mbei (Cuneo)
Assistenti: Luca Capriuolo (Bari), Michele Fracchiolla (Bari)
IV Uomo: Gabriele Sacchi (Macerata)

VIS PESARO – SAMBENEDETTESE
Arbitro: Edoardo Manedo Mazzoni (Prato)
Assistenti: Matteo Gentile (Isernia), Luca Chiavaroli (Pescara)
IV Uomo: Erminio Cerbasi (Arezzo)

GIRONE C
ATALANTA U23 – CATANIA
Arbitro: Marco Di Loreto (Terni)
Assistenti: Andrea Romagnoli (Albano Laziale), Cristian Robilotta (Sala Consilina)
IV Uomo: Michele Pasculli (Como)

AZ PICERNO – SORRENTO
Arbitro: Mattia Nigro (Prato)
Assistenti: Giovanni Celestino (Reggio Calabria), Alberto Callovi (San Donà di Piave)
IV Uomo: Gabriele Totaro (Lecce)

BENEVENTO – AUDACE CERIGNOLA
Arbitro: Gioele Iacobellis (Pisa)
Assistenti: Marco Pilleri (Cagliari), Massimiliano Starnini (Viterbo)
IV Uomo: Maria Marotta (Sapri)

CASERTANA – GIUGLIANO
Arbitro: Alberto Poli (Verona)
Assistenti: Simone Della Mea (Udine), Giovanni Boato (Padova)
IV Uomo: Fabio Rosario Luongo (Frattamaggiore)

CAVESE – COSENZA
Arbitro: Leonardo Mastrodomenico (Matera)
Assistenti: Luca Bernasso (Milano), Daljit Singh (Macerata)
IV Uomo: Mattia Maresca (Napoli)

CROTONE – LATINA
Arbitro: Antonio Di Reda (Molfetta)
Assistenti: Roberto Palermo (Pisa), Silvia Scipione (Firenze)
IV Uomo: Alfredo Iannello (Messina)

FOGGIA – SALERNITANA
Arbitro: Dario Di Francesco (Ostia Lido)
Assistenti: Marco Sicurello (Seregno), Andrea Pasqualetto (Aprilia)
IV Uomo: Simone Gavini (Aprilia)

POTENZA – MONOPOLI
Arbitro: Deborah Bianchi (Prato)
Assistenti: Badreddine Mamouni (Tolmezzo), Andrea Cocomero (Nichelino)
IV Uomo: Giuseppe Maria Manzo (Torre Annunziata)

TEAM ALTAMURA – CASARANO
Arbitro: Enrico Gemelli (Messina)
Assistenti: Mario Chichi (Palermo), Manfredi Scribani (Agrigento)
IV Uomo: Andrea Palmieri (Brindisi)

TRAPANI – SIRACUSA
Arbitro: Mattia Drigo (Portogruaro)
Assistenti: Vincenzo Russo (Nichelino), Matteo Lauri (Gubbio)
IV Uomo: Fabrizio Ramondino (Palermo)

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