Tragedia a Catanzaro, il club si unisce al lutto della città: "Dramma che lascia sgomenti"

La città di Catanzaro nella nottata è stata sconvolta da una tragedia familiare avvenuta in via Zanotti Bianco dove una donna, Anna Democratico di 46 anni, è morta assieme a due dei tre figli – di quattro anni il primo e di quattro mesi il secondo – dopo essersi lanciata nel vuoto dal balcone di casa con entrambi e con una terza figlia, di sei anni, che è attualmente ricoverata in gravi condizioni nel reparto di Rianimazione dell'ospedale del capoluogo calabrese, dopo un delicato intervento chirurgico.

Alla base della tragedia ci sarebbero dei lievi disturbi mentali di cui soffriva la donna accentuati da una depressione post partum diagnosticata dopo la nascita del terzo figlio, stando alle prime ricostruzioni delle autorità che indagano sull’accaduto. Anche il Catanzaro ha voluto stringersi attorno al marito e padre, che ha provato a rianimare i figli una volta accortosi di quanto accaduto, e a tutta la cittadinanza che è in lutto per questo gesto. Di seguito il comunicato del club giallorosso:

"L’US Catanzaro 1929 esprime profondo cordoglio per la terribile tragedia che ha scosso la città nelle ultime ore.

L’intero sodalizio giallorosso è profondamente colpito per quanto accaduto, un dramma che lascia sgomenti e che coinvolge, nel dolore, tutta la nostra comunità. In momenti così difficili, la società, i dirigenti, lo staff tecnico, i calciatori e tutti i collaboratori si stringono idealmente attorno ai familiari, condividendo un sentimento di partecipazione e silenzioso rispetto".