Cesena, Klinsmann è stato operato in Germania: il report medico del club romagnolo

Come emerso nelle scorse ore alla fine per il portiere del Cesena Jonathan Klinsmann si è optato per un'operazione anziché per una terapia conservativa dopo il grave infortunio subito in uno scontro di gioco con Filippo Ranocchia del Palermo nell'ultimo turno di campionato. Un problema che ha costretto lo statunitense a chiudere in anticipo la stagione, vedendo anche sfumare il sogno Mondiale, e che comprometterà anche buona parte della prossima annata. Klinsmann è stato operato in Germania quest'oggi e l'intervento si è concluso con successo come si legge in una nota del club romagnolo:

"Cesena FC comunica che, nella giornata odierna, Jonathan Klinsmann è stato sottoposto ad un intervento chirurgico per la stabilizzazione della frattura alla prima vertebra cervicale, occorsa durante la partita giocata contro il Palermo FC.

L’operazione, svolta dall’equipe medica guidata dal Dott. Stefan Hemmer, presso la clinica ortopedica dell’Heidelberg University Hospital, si è conclusa con successo ed il portiere bianconero intraprenderà nei prossimi giorni l’apposito percorso di recupero".

Per il portiere classe '97 lo stop sarà di circa sei-sette mesi, con il rientro in campo che non avverrà prima del prossimo novembre.