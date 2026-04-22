Cesena, Klinsmann sarà operato alla prima vertebra cervicale: confermati i sei mesi di stop

Alla fine Jonathan Klinsmann sarà operato per la frattura a livello della prima vertebra cervicale riportata, oltre a una una ferita lacero contusa alla testa e un trauma cervicale, dopo lo scontro di gioco con il centrocampista del Palermo Filippo Ranocchia. Questo è l’esito dei controlli a cui si è sottoposto il portiere del Cesena in Germania presso l’Heidelberg University Hospital dove era stato trasferito nella giornata di ieri. Lo riferisce il Resto del Carlino.

Nella struttura, uno fra i più grandi centri medici tedeschi collegato alla Facoltà di Medicina di una delle università più antiche nel paese (fondata addirittura nel 1388), i medici hanno consigliato l’intervento chirurgico per la stabilizzazione della frattura alla vertebra cervicale, preferendo questa strada a una terapia conservativa. Assieme all’equipe medica dell’ospedale tedesco ci sarà anche Giorgio Gandolfi, responsabile sanitario del Cesena che si unirà al pool tedesco per il percorso di recupero di Klinsmann. I tempi per uil suo ritorno in campo sono fissati in circa sei mesi.

Il classe ‘97 dunque, oltre ad aver terminato anzitempo questa stagione, salterà anche il Mondiale di casa, anche se nelle ultime due uscite non era stato convocato dal ct Pochettino, e buona parte della prossima stagione. Un infortunio che probabilmente chiuderà per Klinsmann anche le porte del mercato estivo di cui sarebbe potuto essere uno dei protagonisti.