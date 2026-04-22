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Trapani, Antonini: "Una sentenza indegna ha fatto uscire allo scoperto una massa di trogloditi"

Trapani, Antonini: "Una sentenza indegna ha fatto uscire allo scoperto una massa di trogloditi"TUTTO mercato WEB
Tommaso Maschio
Oggi alle 18:32Serie C
Tommaso Maschio

"La sentenza, indegna, di oggi è servita come al solito per fare uscire dallo scoperto questa massa di trogloditi che circondano ed inondano questa città". Inizia così il nuovo sfogo sui social del presidente del Trapani Valerio Antonini, dopo la bocciatura del Collegio di Garanzia del CONI del ricorso per la restituzione di sette dei 25 punti di penalizzazione subiti in questa stagione, in cui punta il dito contro coloro che lo hanno insultato prima che limitasse i commenti a un post precedente.

"Una roba impietosa, indecente e di livello davvero patologico, con fila precise che oramai conosco benissimo. Una valanga di cose inutili che mi sono stampato e segnato e che al momento giusto citeremo uno a uno nel Vaffa Day. Ai tantissimi trapanesi che mi scrivono con affetto li ringrazio, tranquilli che non si molla di un cm, evitate di continuare a leggere e dare peso ai soliti giornalai locali, sono tanti lo so, si inventano di tutto (mi hanno letto addirittura quell’esemplare di Rinaudo esprimere anche giudizi sulla cartella riscossione come se ci capisse qualcosa facendo una figura barbina, davvero un articolo da ricovero immediato), ma sono anche di un livello tale che potete tranquillamente passare quei 10 minuti a fare qualcosa di più utile nella vita.

LA VERITÀ CI RENDERÀ LIBERI".

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