Esclusiva TMW Josep Martinez salva l'Inter, l'agente: "È molto forte. E rispetta le decisioni di Chivu"

L'Inter vola in finale di Coppa Italia e lo fa anche grazie alle parate di Josep Martinez: il portiere spagnolo si è fatto trovare ancora una volta pronto, tenendo a galla i nerazzurri soprattutto - ma non solo - con il decisivo intervento in uscita su Diao, che poteva portare all'1-3 del Como, con Diao.

L'agente dell'ex Genoa, Sergio Barila, ha parlato a TuttoMercatoWeb.com della soddisfazione per la serata da protagonista vissuta dal suo assistito: "Posso solo dire che sono molto contento per il giocatore. Non ho dubbi sulle sue capacità. È molto forte. Spero che anche il club e i tifosi siano contenti di lui", le sue parole.

Il procuratore non parla del futuro del ragazzo, anche se su di lui si rincorrono le voci a causa dello scarso minutaggio avuto in questa stagione. In merito al suo impiego, Barila spiega: "Che giochi o meno dipende dall'allenatore. Dobbiamo sempre rispettare le sue decisioni. Josep non può far altro che lavorare sodo. Deve essere sempre pronto e aspettare il suo momento".

Ieri Chivu ha fra l'altro ha lasciato intendere che quanto gli è accaduto negli scorsi mesi - legato ad un drammatico incidente - abbia avuto un peso nelle scelte ("Pepo poteva avere più opportunità, ma sa i motivi per cui non ha giocato tanto", ha detto Chivu) e in merito a quel momento difficile, l'agente aggiunge: "Parliamo del presente e del futuro del calcio. Il passato non si dimentica, non si può cambiare, ma bisogna essere mentalmente forti per guardare avanti". E Josep Martinez ha dimostrato di farlo, con tutta la professionalità e passione del caso.