TMW Criscitiello sulle squadre B: "In otto anni non hanno portato nulla di concreto al calcio italiano"

“La Folgore Caratese sarà la prima vera Under 23 in Serie C. Non una squadra B dell'Atalanta, del Milan, dell'Inter o della Juventus: la nostra prima squadra, costruita interamente su giovani”. Il presidente del club lombardo neopromosso in Serie C Michele Criscitiello ai microfoni di TMW Radio lancia così una provocazione nei confronti delle cosiddette squadre B di cui è stato sempre critico dagli schermi di Sportitalia

“Il primo anno avrò ancora bisogno di qualche elemento d'esperienza in ruoli chiave, ma se quest'anno ne prendo sette, il prossimo voglio scendere a cinque, poi a tre, fino ad avere una rosa autenticamente Under 23. - ha continuato Criscitiello - E se arriva un giovane forte, ivoriano, congolese o francese che sia con margini di plusvalenza, lo prenderemo senza esitazioni".

A proposito di Under23 cosa pensa del progetto seconde squadre in Serie C?

"Non posso cambiare la giacca da giornalista a presidente e cambiare opinione. Il mio principio è lo stesso da otto anni: per me le squadre B non hanno motivo di esistere. In Serie C devono stare le squadre dei territori, quelle con una storia, dei principi e la forza economica per sostenersi. Le seconde squadre di Milan, Inter, Juve e Atalanta non hanno nemmeno le strutture adeguate: vanno a giocare a Caravaggio, Solbiate Arno, Vercelli, Alessandria. E in otto anni non hanno portato nulla di concreto al calcio italiano: qualche plusvalenza alla Juventus, Bartesaghi che fa un'esperienza in squadra B e poi si ritrova in Serie A, ma è troppo poco per giustificare l'intero progetto. Noi quest'anno eravamo in quel girone con il Milan Futuro e abbiamo chiuso con 15-16 punti di vantaggio. Le squadre B sono un'imitazione sbagliata del calcio spagnolo e copiata anche male".