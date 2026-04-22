Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Bologna, Heggem: "Crediamo al settimo posto. Abbiamo lo scontro diretto con l'Atalanta"

Bologna, Heggem: "Crediamo al settimo posto. Abbiamo lo scontro diretto con l'Atalanta"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Daniel Uccellieri
Oggi alle 19:15Serie A
Daniel Uccellieri

Torbjørn Heggem, difensore norvegese del Bologna, ha concesso una lunga intervista ai microfoni di zerocinquantuno.it.

Qual è l’umore del gruppo dopo le due dolorose sconfitte contro Aston Villa e Juventus?
"Dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia e viste le difficoltà nella corsa ai piazzamenti europei tramite il campionato, l’Europa League era il nostro primo obiettivo: siamo stati eliminati da una grande squadra ma la delusione è stata comunque forte, specie ripensando alla gara d’andata. Purtroppo non siamo riusciti a rialzarci subito contro la Juventus, altra avversaria di spessore, ma sappiamo che nelle ultime cinque giornate ci giochiamo tanto e non abbiamo nessuna intenzione di mollare: vogliamo costruire qualcosa di significativo sia per il presente che per il futuro".

Al settimo posto ci credete ancora?:
"Assolutamente sì, siamo a sei punti dall’Atalanta con uno scontro diretto ancora da disputare, seppur a Bergamo: talvolta nel calcio bastano due o tre vittorie di fila per ribaltare uno scenario, procediamo una partita alla volta e vediamo come va a finire".

Come giudichi la vostra stagione? Qual è il rammarico più grande?
"A mio avviso la stagione è da considerarsi positiva e personalmente non me la sento di parlare di rimpianti, nel senso che tutti abbiamo sempre dato il massimo e cercato di vincere ogni volta, posso garantirlo. Purtroppo a dicembre è iniziato un periodo in cui siamo stati molto altalenanti e non abbiamo giocato come sappiamo, sfiorando comunque due traguardi importanti: dispiace aver perso la finale di Supercoppa, così come essere usciti ai rigori contro la Lazio in Coppa Italia. Poi ci siamo ritrovati e il vero peccato, come dicevo, sta nel match d’andata con l’Aston Villa: risultato bugiardo e qualificazione compromessa".

Che spiegazione vi siete dati per quel calo di quasi tre mesi che ha complicato il vostro percorso?
"Infortuni seri, stanchezza dettata dai tanti impegni ravvicinati, qualche errore e disattenzione di troppo, anche una buona dose di sfortuna in termini di episodi perché certe gare ci sono girate davvero malissimo e non meritavamo affatto di perderle: in alcuni momenti ci sembrava di rivivere in loop la stessa situazione, penso per esempio ai cartellini rossi o ai gol incassati nei minuti di recupero. Sono tutte cose che piaccia o meno fanno parte del calcio e vanno accettate, a patto di farne tesoro per migliorare".

Articoli correlati
Bologna, Heggem: "Una buona partita non è bastata. Lucumí? Per noi è molto importante"... Bologna, Heggem: "Una buona partita non è bastata. Lucumí? Per noi è molto importante"
Bologna, harakiri europeo: domina, spreca e si suicida. Rowe illumina ma non basta... Bologna, harakiri europeo: domina, spreca e si suicida. Rowe illumina ma non basta
Bologna, Heggem: "Ho recuperato a pieno. Orsolini? I rigori mettono pressione a tutti"... Bologna, Heggem: "Ho recuperato a pieno. Orsolini? I rigori mettono pressione a tutti"
Altre notizie Serie A
Tacchinardi: "Taylor può ricordare Hamsik. Palestra via dall'Atalanta? Ha ambizioni..."... Tacchinardi: "Taylor può ricordare Hamsik. Palestra via dall'Atalanta? Ha ambizioni..."
Atalanta, Zappacosta: "La Lazio è sempre stata tra le più forti, rispetto ma non... Atalanta, Zappacosta: "La Lazio è sempre stata tra le più forti, rispetto ma non paura"
Lazio, Fabiani sul futuro di Sarri: "Ottimo lavoro, per noi non c'è alcun tipo di... Lazio, Fabiani sul futuro di Sarri: "Ottimo lavoro, per noi non c'è alcun tipo di problema"
Atalanta, Percassi: "Gasperini emozionato? Concentrati sul presente e sul futuro"... Atalanta, Percassi: "Gasperini emozionato? Concentrati sul presente e sul futuro"
Lazio, Taylor: "Siamo in un buon momento e siamo fiduciosi, bello giocarsi dei trofei"... Lazio, Taylor: "Siamo in un buon momento e siamo fiduciosi, bello giocarsi dei trofei"
Noslin a caccia di conferme. Per la finale e per meritarsi un futuro alla Lazio TMWNoslin a caccia di conferme. Per la finale e per meritarsi un futuro alla Lazio
Atalanta-Lazio, occhio al cartellino: sono 5 i giocatori diffidati. In tre partono... Atalanta-Lazio, occhio al cartellino: sono 5 i giocatori diffidati. In tre partono titolari
Sepe verso Parma-Pisa: "Spero la decida Nicolussi, un giocatore fortissimo" Sepe verso Parma-Pisa: "Spero la decida Nicolussi, un giocatore fortissimo"
Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Inter: la rivoluzione (anche dialettica) di Chivu. Milan: il vero problema è la “non crisi”. Juve: l’aggiornamento di Spalletti e la sfida all’algoritmo. Napoli: la stagione di Conte. E un campionato da aggiustare
Ora in radio
Repliche 19:05Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Napoli, Lukaku si ferma di nuovo: problema alla caviglia durante un allenamento in Belgio
Immagine top news n.1 Il lucido Chivu e la pazza Inter. Battuto Fabregas e i migliori in Italia: il pensiero di Gianluca Di Marzio
Immagine top news n.2 Fiorentina, crescono le quotazioni di Sarri per il post Vanoli: contatti per un futuro in viola
Immagine top news n.3 Il ministro per lo sport dell'Iran: "Potrebbe arrivare la decisione di non andare al Mondiale"
Immagine top news n.4 Josep Martinez salva l'Inter, l'agente: "È molto forte. E rispetta le decisioni di Chivu"
Immagine top news n.5 Atalanta-Lazio, le probabili formazioni: Palladino con Scamacca, c'è l'ex Maldini
Immagine top news n.6 Dal sogno al crollo in 10 anni: la parabola del Leicester, retrocesso in League One
Immagine top news n.7 Caduta, rinascita e follia: Inter in finale di Coppa Italia, Chivu può scrivere la storia
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Cinque giocatori dell'Udinese per cui c'è la fila sul mercato estivo Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il lucido Chivu e la pazza Inter. Battuto Fabregas e i migliori in Italia: il pensiero di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.2 "Tiago Gabriel ultima scommessa vinta da Corvino, ora piace al Milan". Il pensiero di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.3 Il rebus in panchina, i big richiesti: per il Sassuolo è già partito il futuro
Immagine news podcast n.4 Champions vicina per la Juve: e sorride anche il mercato. Il pensiero di Gianluca Di Marzio
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Giammarioli: "L'Arezzo ha la B in pugno. Complimenti all'Ascoli per la grande rincorsa"
Immagine news Altre Notizie n.2 Inter, Chivu già meglio di Inzaghi e Conte? Il parere degli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.3 Alberto Di Chiara: "Fiorentina, riscattare annata disastrosa. Sarri darebbe entusiasmo"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Tacchinardi: "Taylor può ricordare Hamsik. Palestra via dall'Atalanta? Ha ambizioni..."
Immagine news Serie A n.2 Atalanta, Zappacosta: "La Lazio è sempre stata tra le più forti, rispetto ma non paura"
Immagine news Serie A n.3 Lazio, Fabiani sul futuro di Sarri: "Ottimo lavoro, per noi non c'è alcun tipo di problema"
Immagine news Serie A n.4 Atalanta, Percassi: "Gasperini emozionato? Concentrati sul presente e sul futuro"
Immagine news Serie A n.5 Lazio, Taylor: "Siamo in un buon momento e siamo fiduciosi, bello giocarsi dei trofei"
Immagine news Serie A n.6 Noslin a caccia di conferme. Per la finale e per meritarsi un futuro alla Lazio
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Samp, oggi amichevole con la Primavera: c'è Di Pardo. Differenziato per Coda e Pierini
Immagine news Serie B n.2 Cesena, Klinsmann è stato operato in Germania: il report medico del club romagnolo
Immagine news Serie B n.3 Marino sulla volata promozione: "Il Frosinone non molla mai come il Monza. Palermo attardato"
Immagine news Serie B n.4 Tragedia a Catanzaro, il club si unisce al lutto della città: "Dramma che lascia sgomenti"
Immagine news Serie B n.5 Pescara, Sebastiani: "Sono sicuro che ci salveremo. Juve Stabia forte, va rispettata"
Immagine news Serie B n.6 Cesena, Klinsmann sarà operato alla prima vertebra cervicale: confermati i sei mesi di stop
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Arezzo-Torres, la sfida che vale una stagione... per entrambe. Ampliata capienza dello stadio
Immagine news Serie C n.2 La Triestina non molla Gorini per la panchina. Nei prossimi giorni l'incontro fra le parti
Immagine news Serie C n.3 Trapani, Antonini: "Una sentenza indegna ha fatto uscire allo scoperto una massa di trogloditi"
Immagine news Serie C n.4 La Folgore Caratese ricorda l'importanza della provincia. Da lì la Juventus pescò Torricelli
Immagine news Serie C n.5 Giammarioli: "L'Arezzo ha la B in pugno. Complimenti all'Ascoli per la grande rincorsa"
Immagine news Serie C n.6 Trapani, le prossime tappe della battaglia legale: Antonini punta a ribaltare tutto l'8 maggio
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Atalanta-Lazio
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Inter-Como
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Lecce-Fiorentina
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Ternana, Schroffenegger: "Fiorentina costruita per vincere. La salvezza dipende solo da noi"
Immagine news Calcio femminile n.2 Juventus, Gallina: "Sentiamo la pressione di dover sostituire le big. Ma la viviamo con serenità"
Immagine news Calcio femminile n.3 Il Chelsea ‘copia’ l’Arsenal: le Women giocheranno a Stamford Bridge dalla prossima stagione
Immagine news Calcio femminile n.4 La FIFA annuncia il nuovo ranking femminile: l'Italia scivola al 14° posto. Inghilterra sul podio
Immagine news Calcio femminile n.5 Schroffenegger: "Dopo il collasso polmonare ho temuto di dover smettere. Ma ora sono qui"
Immagine news Calcio femminile n.6 Ternana Women, doppia tegola: stagione finita per Pellegrino Cimò ed Eržen
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Stefano Desideri: "Roma un sogno, quante difficoltà all'Inter. Udine isola felice" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Perché si continua a parlare del possibile ripescaggio dell’Italia al Mondiale?