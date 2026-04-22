TMW Fiorentina, crescono le quotazioni di Sarri per il post Vanoli: contatti per un futuro in viola

Il futuro di Paolo Vanoli alla Fiorentina è in bilico. Non per i risultati ottenuti in questa stagione dall'allenatore, visto e considerato che dopo aver preso la squadra ultima in classifica è riuscito a portarla alla quasi matematica salvezza con una media punti totalmente cambiata, ma per le idee di nuovo progetto della società gigliata, che dovrebbe affidare la panchina a un nuovo allenatore con caratteristiche diverse.

Grosso e Sarri nella lista di Paratici.

Non è certo un mistero che il nome di Fabio Grosso sia uno dei primi della lista del direttore sportivo della Fiorentina, visto il grande lavoro fatto dal campione del mondo del 2006 alla guida del Sassuolo, ma negli ultimi giorni, secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW, sono da registrare anche alcuni contatti con Maurizio Sarri, che da tempo ciclicamente, finisce nel mirino della società viola.

Il rapporto Sarri-Paratici e il passato alla Juve.

Le parole del tecnico della Lazio nel post gara della sfida del Franchi di meno di due settimane fa ("forse non avrò mai la fortuna di allenare la Fiorentina" ndr) e l'accoglienza del Franchi per l'allenatore al momento dell'entrata in campo delle squadre, non sono passate inosservate e lo stesso Paratici, che ha già lavorato con Sarri alla Juventus, sta pensando anche a questa opportunità. Nelle ultime ore sono dunque aumentate le quotazioni di Sarri per i viola, e al momento la sensazione è che il prossimo tecnico gigliato sarà uno tra lui e Grosso, adesso al Sassuolo, che domenica arriverà a Firenze da avversario con i neroverdi.