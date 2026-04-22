Juventus, Gallina: "Sentiamo la pressione di dover sostituire le big. Ma la viviamo con serenità"

La centrocampista della Juventus Arianna Gallina ha rilasciato un’intervista a LFootball a margine dell’evento ‘Il Foglio a San Siro’ parlando di come le giovani come lei si preparino al ricambio generazionale nel club e anche in ottica Nazionale: “Sicuramente abbiamo un po' di pressione data l’importanza della società per cui giochiamo quindi è normale, ma affrontiamo questo momento con serenità, sicure del posto in cui lavoriamo e dell’ambiente tranquillo e sereno. - prosegue la classe 2006 – Sono contenta che il calcio femminile stia crescendo anche in Italia, lo scorso anno le Azzurre hanno fatto un percorso straordinario che da tifosa ho avuto la fortuna di poter vedere da vicino anche allenandomi con la maggior parte di loro. Sono veramente contenta e credo che se lo meritino perché sono ragazze forti che stanno pian piano ottenendo il successo che meritano. Speriamo che possa essere l’inizio di qualcosa di veramente in crescita e che possa solo migliorare”.

Spazio poi all’importanza di allenarsi con certe calciatrici: “Mi prometto sempre di essere una spugna, imparare tutto quello che posso e prendere qualsiasi cosa, anche la più banale, come esempio. C’è sempre da imparare e devo dire che mi sento un po' come una bimba coi propri idoli, è un onore allenarsi con loro. - prosegue ancora Gallina – Idolo? Ho sempre ammirato Caruso e ho avuto la fortuna di allenarmi con lei. È veramente, oltre che una calciatrice incredibile, anche una bellissima persona”.

Spazio infine ai sogni nel cassetto: “Sicuramente sogno di vestire la maglia della prima squadra sia con la Juventus sia con l’Italia. E poi spero di vincere il campionato Primavera quest’anno aiutando la squadra a farlo”.