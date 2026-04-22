TMW Marino sulla volata promozione: "Il Frosinone non molla mai come il Monza. Palermo attardato"

“Il Frosinone non molla mai, come il Monza". Anche per il tecnico Pasquale Marino la lotta per la promozione, con il Venezia che appare favoritissimo per uno dei due posti che valgono la Serie A diretta, sarà fra i ciociari e i brianzoli con il Palermo, terzo incomodo, che però ha meno speranze visto il ritardo in classifica - quattro punti a tre giornate dalla fine - dalle due seconde.

"Il Palermo è attardato di qualche punto, oggi i ciociari stanno esprimendo il miglior calcio. - prosegue Marino nel consueto appuntamento dell'A tu per tu su TMW - Il Monza ha in organico tanti calciatori che hanno fatto la Serie A. Il Frosinone gioca bene, ha un’organizzazione di gioco importante. I playoff saranno un’altra cosa, bisognerà vedere chi ci arriverà meglio. Saranno un terno al lotto”

Calendari a confronto

Venezia 75: Empoli, SPEZIA, Palermo,

Frosinone 72: Carrarese, JUVE STABIA, Mantova

Monza 72: Modena, MANTOVA, Empoli

Palermo 68: REGGIANA, Catanzaro, VENEZIA

In MAIUSCOLO le gare in trasferta