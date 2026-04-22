Gabbanini nuovo DS del Pisa: "Corvino il migliore d'Italia, ho iniziato con lui"

Da ieri pomeriggio il Pisa ha cambiato il proprio direttore sportivo, con la scrivania che è passata da Davide Vaira a Leonardo Gabbanini. Quest'ultimo tra l'altro ne ha approfittato per presentarsi ai canali ufficiali del club toscano, con cui inaugura la sua prima avventura da DS in carriera.

Parlando del suo percorso professionale nel calcio, dice Gabbanini: "Sono un appassionato di calcio, allenavo i giovani e lo amavo. Mi ha permesso di formarmi, il nostro modello (alla Fiorentina, dove ha cominciato, ndr) ha formato Mancini, Bernardeschi, Chiesa... All'epoca c'era Corvino come direttore, che per me è il migliore d'Italia, che è un maestro per il settore giovanile e la prima squadra. Non mi bastava, ho deciso di viaggiare e ho visto calcio in tutto il mondo, oltre a culture diverse. Ho fatto Premier League e Championship, poi sono stato fortunato perché ho avuto tanti bellissimi allenatori, con cui ho parlato. Lì porti avanti la lista che proprietario e allenatore vogliono".

Cosa ha visto Gabbanini nel progetto Pisa? Racconta lui stesso: "Quando si parla di progetto, ho sentito forte e chiara la volontà di migliorarsi e andare avanti sempre nel migliore dei modi. Ora c'è una situazione oggettiva di difficoltà, questo è importante perché ci sono tante persone che seguono il Pisa, c'è da stare attenti al momento non facile, dobbiamo rivedere qualcosina per prendere spunto e avere un futuro che abbia la concretezza nei risultati sportivi".

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