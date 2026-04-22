La Procura di Milano valuta di sentire i calciatori clienti del caso escort

La Procura di Milano, secondo l'agenzia LaPresse, valuterà nelle prossime settimane se sentire come testimoni e persone informate sui fatti alcuni calciatori di Serie A e internazionali che dovessero risultare aver avuto rapporti con le escort al centro dell'inchiesta per associazione a delinquere e sfruttamento della prostituzione sull'agenzia di eventi MA.DE di Cinisello Balsamo.

La decisione è al vaglio della procuratrice aggiunta, Bruna Albertini, che lavora con la guardia di finanza ma agli inquirenti, che non intendono creare morbosità mediatica attorno alla vicenda, non sarà sufficiente che un professionista venga citato nelle intercettazioni o nelle chat acquisite per convocarlo come testimone. Serviranno ulteriori riscontri di prova che derivino dagli accertamenti informatico-forensi sui cellulari e i dispostivi degli indagati o da quelli finanziari, attraverso i bonifici sui conti correnti, e che dimostrino il coinvolgimento diretto degli sportivi come clienti delle ragazze procacciate dalla presunta organizzazione criminale. Anche in questo caso i calciatori non risponderebbero comunque di alcuna ipotesi di reato.