TMW Radio Inter, Chivu già meglio di Inzaghi e Conte? Il parere degli opinionisti

Con uno Scudetto ormai in tasca e la finale di Coppa Italia da disputare, Cristian Chivu può dirsi soddisfatto come prima stagione all'Inter. Ma è già meglio di Inzaghi e Conte? Ecco cosa dicono gli ospiti di TMW Radio.

Stefano Impallomeni: "E' a un grandissimo livello. Non mi sorprende. E' Chivu, una persona molto intelligente, il prossimo anno msarà più difficile perché dovrà confermarsi. A me non sorprende, sapevo che poteva fare bene. Ieri ho visto molto l'Inter di Mourinho ieri. Ha avuto grandi allenatori, ma ci vedo molto di Mourinho".

Massimo Paganin: "Non è questione di meglio, ma lui lavora su se stesso. Mi auguro che possa vincere tanto. Dobbiamo vedere i prossimi campionati, i top poi hanno vinto anche fuori. Dobbiamo aspettare, aveva la squadra più forte ma non era scontato che vincesse da subito. Non sarà facile vincere di nuovo e fare ancora meglio. Quando al pressione aumenterà bisognerà vedere come reagirà".

Paolo Pacchioni: "E' difficile fare paragoni, quest'anno è arrivato davanti a tanti allenatori titolati, ma aveva anche un organico superiore. Non ha vinto con l'Atalanta ma con l'Inter, con una rosa che veniva data in prima fila ai nastri di partenza. Per il momento gli vanno fatti i complimenti, attendiamo la prossima per avere conferme. E' meglio di Inzaghi al primo anno, dove non ha vinto subito".

Christian Recalcati: "Sì, ha fatto meglio di loro. Chivu è arrivato con un'Inter che andava ricostruita e con il morale sotto i tacchi. Da come ha preso in mano la squadra sì, perché l'ha ribaltata e con un mercato con giocatori normali".

Angiolo Radice: "Di Conte forse sì, per Inzaghi dobbiamo aspettare. Inzaghi ha fatto 4 anni ed è troppo presto per valutarlo. Conte al primo anno è arrivato secondo e ha vinto lo Scudetto con un mercato eccezionale. Qui si è cercato di fare qualcosa, non certo di fare una rosa ultra-competitiva. E lui ha preso uan squadra psicologicamente devastata. E' stato bravissimo Chivu".

Andrea Zenga: "Chivu l'80% del lavoro lo ha fatto all'inizio, perché ha preso una squadra col morale a terra e serviva un allenatore che entrasse in sintonia con i giocatori. I meriti Chivu ce li ha. Sul primo anno ha fatto meglio degli altri due, ma anche Inzaghi il primo anno prese una squadra complicata e l'ha tenuta sempre competitiva".

Fabrizio Lucchesi: "Difficile fare meglio di quello che ha fatto. Quello che ha fatto quest'anno era difficile da pensare, credo ci abbia messo del suo, con una squadra sicuramente da valori elevati senz'altro, ma gli dico bravo".

Alberto Di Chiara: "E' sempre difficile fare paragoni, ogni annata è diversa. Chivu ha fatto senza dubbio bene, ha preso un'Inter che a livello psicologico era sottoterra dopo la finale di Champions, ha approfittato di un campionato dove è stata aiutata anche dal fatto che le altre si sono fatte male da sole. Però ha fatto un gran lavoro".