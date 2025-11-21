L'Italia non ha più scuse. Irlanda del Nord e Galles li avremmo sempre battuti

C'è un ricordo, nelle ultime qualificazioni Mondiali, che ci può riportare qualche piccolo problema. Perché l'Irlanda del Nord era l'ultima sfida del girone con la Svizzera, un pareggio che ci portò a giocare gli spareggi contro la Macedonia del Nord e la vincente fra Portogallo e Turchia, a Porto. Come è andata ce lo ricordiamo tutti, ma lo zero a zero di Belfast ci aveva mandato in purgatorio.

Ora in Purgatorio ci siamo già. Serve una vittoria per poi giocarsela in Galles o in Bosnia: fortunati nelle squadre, molto meno nella location per la seconda sfida. Sicuramente l'Irlanda del Nord non è la Svezia, forse è al pari della Macedonia con cui, del resto, avevamo anche avuto un po' di sfortuna nel braccino e nei tanti gol sbagliati. Può capitare una volta, ora no, Ci sarebbe - meglio utilizzare il condizionale - un divario troppo grosso fra la nostra Nazionale e quella nordirlandese.

Così come quella con Galles (che giocherà entrambe in casa) e la Bosnia. Non sarà una passeggiata, ma fino al 2014 avremmo vinto abbastanza tranquillamente contro qualsiasi nazionale di questo livello. Ora è probabilmente un problema psicologico, ancorché tecnico o tattico. Questa volta siamo favoriti, ma sappiamo che nessuno ci manderà al Mondiale solo per censo. Servirà vincere in maniera credibile.