Playoff Mondiale, La Stampa dà un consiglio al ct Gattuso: "Convinca Chiesa"

"L'Italia pesca l'Irlanda, Gattuso convinca Chiesa". La Stampa decide di aprire anche con questo box nel taglio alto la sua prima pagina in edicola oggi. Il quotidiano si concentra sia sull'esito del sorteggio di Zurigo sul Playoff Mondiale (la Nazionale sfiderà l'Irlanda del Nord in semifinale in casa, mentre l'eventuale finale in trasferta sarà contro Galles o Bosnia) e si augura che il ct azzurro riesca a convocare l'ex stella di Fiorentina e Juventus, ora al Liverpool, per il doppio appuntamento di marzo.

Ieri Gattuso ha commentato così a Sky Sport l'esito del sorteggio e la questione Chiesa: "La semifinale contro l'Irlanda del Nord? Sono una squadra fisica e che non molla mia. Dobbiamo giocarcela, è quello che dico da tre mesi. Sapevamo che dovevamo passare da questo playoff e che dobbiamo migliorare. Guardiamo il futuro con fiducia. Stage? Non sta va me decidere. Abbiamo un Presidente che si occupa di questa roba qua. E' normale che più tempo abbiamo per stare insieme meglio è. Ora siamo alla undicesima giornata ci rivedremo a giochi fatti alla trentesima. Il mio compito è stare a contatto con i ragazzi, parlarci, di argomenti non solo relativi al calcio. Chiesa? Il problema è suo, lo sapete bene. Io lo chiamo sempre, ci parlo prima delle convocazioni, ma il problema non è Gattuso che non lo vede. Il problema ce l'ha lui".