L'Italia a marzo può cambiare modulo? Gattuso: "Non è quello il problema..."

Oggi alle 13:00 a Zurigo si sono estratti i tabelloni degli spareggi per le qualificazioni ai Mondiali americani del 2026 e al termine della cerimonia ha parlato ai media presenti anche il commissario tecnico azzurro Gennaro Gattuso.

Ai microfoni di Sky Sport, il selezionatore della Nazionale italiana, Gennaro Gattuso, ha toccato vari aspetti. Anche quello di un eventuale cambio di modulo: "Il problema non è tattico e tutti i moduli hanno pro e contro. Ora dobbiamo lavorare sulle fragilità per non prendere più gol come quelli presi contro la Norvegia. Studieremo gli avversari, il modo in cui dovremo affrontali e vediamo di fare medo danni possibili".

Più in generale, soffermandosi sulla prima rivale negli spareggi per l'Italia, l'Irlanda del Nord, dice così Gattuso: "La semifinale contro l'Irlanda del Nord? Sono una squadra fisica e che non molla mia. Dobbiamo giocarcela, è quello che dico da tre mesi. Sapevamo che dovevamo passare da questo playoff e che dobbiamo migliorare. Guardiamo il futuro con fiducia".

