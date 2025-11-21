Rovella, arrivederci nel 2026. Dopo l'operazione, il centrocampista della Lazio out 30-45 giorni

Nicolò Rovella nella giornata di ieri si è sottoposto a un intervento chirurgico (già programmato da giorni) per risolvere il problema di dolore alla zona inguinale del quale soffre da ormai diverse settimane.

Di seguito il comunicato con cui la Lazio ha reso noto che l'operazione è perfettamente riuscita: "Questo pomeriggio il tesserato Nicolò Rovella è stato sottoposto a un intervento chirurgico per una Groin Pain bilaterale, risultata refrattaria alle terapie conservative. L’operazione è perfettamente riuscita. L’atleta osserverà alcuni giorni di riposo, per poi riprendere con gradualità il programma riabilitativo predisposto dallo staff medico, finalizzato a un recupero quanto più rapido ed efficace possibile".

Ma quanto starà fuori Rovella? Secondo Sky Sport, il centrocampista della Lazio sarà out per 30-45 giorni: tornerà dunque in campo nel 2026

Lo stesso Rovella qualche giorno fa aveva anticipato che si sarebbe operato: "Purtroppo ora sono costretto ad operami. Sto leggendo tante inesattezze sul mio conto. La sola verità è che dopo Sassuolo e il derby, dove ho giocato in condizioni critiche e stringendo i denti, mi sono consultato a lungo con lo staff medico, la società e lá mia famiglia e, insieme, abbiamo deciso di optare per la terapia conservativa che in molti altri casi ha dato esito positivo e soprattutto avrebbe accorciato i tempi di recupero. Sembrava aver funzionato, sono rientrato in campo per allenarmi duramente, purtroppo però il dolore é tornato e, a questo punto, diventa necessaria l'operazione. Ci vorrà ancora un po' di tempo, ma sto facendo già il conto alla rovescia per tornare in campo a combattere per questi colori e questa tifoseria che amo".