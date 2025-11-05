The Athletic conferma: è Udogie il calciatore minacciato da un agente con un'arma da fuoco

L'ombra del giocatore di Premier League, minacciato con un'arma da fuoco, ha un volto. Come rivelato in anteprima da TuttoMercatoWeb e confermato da The Athletic, infatti, è stato Destiny Udogie la vittima di intimidazioni ricevute da un agente sportivo nel mese di settembre.

Secondo quanto raccolto, la Polizia Metropolitana di Londra ha confermato l’arresto di un uomo di 31 anni per il caso in questione. Il Tottenham nella giornata di ieri ha rilasciato una propria dichiarazione in merito tramite portavoce: "Stiamo fornendo supporto a Destiny e alla sua famiglia sin dall’incidente e continueremo a farlo. Trattandosi di una questione legale, non possiamo aggiungere altro", le parole fornite da The Athletic. Il giocatore di 22 anni, nel giro della Nazionale, è arrivato al Tottenham nel 2022 dall’Udinese e ha racimolato 75 presenze con gli Spurs finora.

La Polizia ha dichiarato tramite comunicato sul caso: "La polizia è stata chiamata alle ore 23:14 di sabato 6 settembre, in seguito a una segnalazione secondo cui un uomo sulla ventina era stato minacciato con un’arma da fuoco. Gli agenti hanno parlato con la vittima e, durante le indagini, è stato inoltre riportato che un altro uomo sulla ventina sarebbe stato a sua volta ricattato e minacciato dallo stesso individuo. Nessuna delle due vittime ha riportato ferite".

E ancora: "Un uomo di 31 anni è stato arrestato lunedì 8 settembre con l’accusa di possesso di armi da fuoco con intento criminale, estorsione e guida senza patente. È stato rilasciato su cauzione mentre le indagini proseguono".