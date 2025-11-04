TMW Premier League, sarebbe Udogie il calciatore minacciato dall’agente arrestato

Lo ha rivelato ieri il quotidiano inglese The Times: un calciatore della Premier League sarebbe stato minacciato con una pistola in una strada del nord di Londra da un agente sportivo. L’identikit tracciato dalla stampa inglese è quello di un giovane procuratore che assiste alcuni calciatori importanti nel panorama britannico.

L’agente, di circa trent’anni, che farebbe capo ad un’importante agenzia di calciatori strutturata in tutto il mondo, è stato interrogato con l’accusa di estorsione e guida senza patente, oltreché per un reato legato al possesso di armi da fuoco. Il giovane manager è stato poi rilasciato dietro il pagamento di una cauzione, mentre proseguono le indagini delle autorità.

Secondo quanto appreso da TuttoMercatoWeb.com la vicenda riguarderebbe, indirettamente, l’Italia. Il calciatore oggetto delle minacce avvenute qualche mese fa sarebbe infatti Destiny Udogie, difensore del Tottenham e della nostra Nazionale. Un passato all’Udinese, alcuni contatti con diversi agenti prima di scegliere quello più indicato per la sua carriera. E tra questi il giovane procuratore che farebbe capo ad un’agenzia di fama mondiale, che evidentemente non avrebbe gradito il rifiuto.

La Polizia, intanto, continua ad indagare per fare luce sulla vicenda.