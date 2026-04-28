Focus TMW La Champions che verrà: proiezione 2026/27. Salgono a 9 le qualificate alla League Phase

Siamo ancora alle semifinali di Champions League ma possiamo iniziare già a proiettarci alla prossima stagione. Già note alcune squadre, a seguito dei campionati giocati seguendo il calendario solare. Ma nella maggior parte dei campionati europei tutto è ancora aperto per la qualificazione al massimo torneo continentale. Come sarebbe lo scenario se tutti i tornei finissero adesso? Abbiamo le prime nove qualificate alla League Phase, con Paris Saint-Germain e Borussia Dortmundfresche di ingresso nell'ultimo weekend. Guardiamo nel dettaglio (in neretto le squadre già qualificate a quella determinata fase del torneo)

FASE CAMPIONATO

Arsenal (Inghilterra)

Manchester City (Inghilterra)

Manchester United (Inghilterra)

Livrepool (Inghilterra)

Aston Villa (Inghilterra)

Inter (Italia)

Napoli (Italia)

Milan (Italia)

Juventus (Italia)

Barcellona (Spagna)

Real Madrid (Spagna)

Villarreal (Spagna)

Atlético Madrid (Spagna)

Bayern Monaco (Germania)

Borussia Dortmund (Germania)

Lipsia (Germania)

Stoccarda (Germania)

Paris Saint-Germain (Francia)

Lens (Francia)

Lille (Francia)

PSV Eindhoven (Paesi Bassi)

Feyenoord (Paesi Bassi)

Porto (Portogallo)

Union Saint-Gilloise (Belgio)

Slavia Praga (Repubblica Ceca)

Galatasaray (Turchia)

PLAYOFF

Viking (Norvegia)

AEK Atene (Grecia)

LASK (Austria)

Hearts (Scozia)

TERZO TURNO DI QUALIFICAZIONE

Lione (Francia)

NEC Nijmegen (Paesi Bassi)

Benfica (Portogallo)

Brugge (Belgio)

Sparta Praga (Repubblica Ceca)

SECONDO TURNO DI QUALIFICAZIONE

Lech Poznan (Polonia)

AGF Ahrus (Danimarca)

Thun (Svizzera)

Hapoel Be'er Sheva (Israele)

Omonia (Cipro)

Mjallby (Svezia)

Dinamo Zagabria (Croazia)

Stella Rossa (Serbia)

Shakhtar Donetsk (Ucraina)

Fenerbahçe (Turchia)

Bodo/Glimt (Norvegia)

Olympiacos (Grecia)

Sturm Graz (Austria)

Celtic (Scozia)

Gornik Zabrze (Polonia)

PRIMO TURNO DI QUALIFICAZIONE

Gyor (Ungheria)

Universitatea Craiova (Romania)

Slovan Bratislava (Slovacchia)

Celje (Slovenia)

Levski Sofia (Bulgaria)

Sabah (Azerbaigian)

Shamrock Rovers (Irlanda)

Petrocub Hincesti (Moldavia)

Vikingur (Islanda)

Borac Banja Luka (Bosnia Erzegovina)

Ararat-Armenia (Armenia)

Riga (Lettonia)

Drita (Kosovo)

KuPS (Finlandia)

Kairat (Kazakistan)

KI (Far Oer)

Floriana (Malta)

Larne (Irlanda del Nord)

Kauno Zalgiris (Lituania)

Flora (Estonia)

Elbasani (Albania)

Sutjeska (Montenegro)

Differdange (Lussemburgo)

The New Saints (Galles)

Iberia 1999 (Georgia)

Vardar (Macedonia del Nord)

ML Vitebsk (Bielorussia)

Inter Club d'Escaldes (Andorra)

Lincoln Red Imps (Gibilterra)

Tre Fiori (San Marino)