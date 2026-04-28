Benevento, Floro Flores: "Era un'occasione da prende al volo. Squadra di professionisti"

Ospite degli studi di SkySport, Antonio Floro Flores, tecnico del Benevento, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla splendida stagione conclusa con la promozione in Serie B e in proiezione Supercoppa di Serie C.

"Dal primo colloquio con Vigorito ho detto subito di sì. Sapevo che l'occasione può capitare all'improvviso e devi essere pronto a prenderlo al volo. Dopo la vittoria è stato complicato tenere la squadra sul pezzo, ma sono stati dei veri professionisti. Tutto si è allineato nel modo giusto, seppur in una stagione vissuta tutta in apnea. Ed è vero che da allenatore ti godi poco le vittorie, perché devi pensare subito al prossimo impegno. Il calcio è divertimento, piacere. Se devo morire voglio farlo con le mie idee e non quelle degli altri. Preferisco essere così, col palleggio e la riaggressione. Al tempo stesso non mi piace prendere gol, quindi serve sempre equilibrio.

Sono felice per la promozione dell'Arezzo. È una città che merita e per me sono stati anni importanti. Speravo di ritrovare Arezzo nel corso del mio cammino. E adesso potrò tornarci.

La favorita dei playoff? Se non ha subito il contraccolpo l'Ascoli per la qualità del gioco e le individualità può essere la favorita".