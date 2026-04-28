Criscitiello: "Lavoriamo di otto anni con il Renate perché giochi a Carate Brianza"

Annuncio da parte del presidente della Folgore Caratese, Michele Criscitiello. Ospite dei microfoni di BepiTv il numero uno del club bruianzolo ha dichiarato:

"Il Renate voleva andare via da Meda, anche l'Inter U23 poteva venire da noi ma non hanno creduto che potessi fare il campo in tempi record. Il Renate ha visto l'atmosfera che c'era nell'amichevole con la Folgore Caratese, Foschi era rimasto impressionato dall'atmosfera e ne ha parlato con Crippa, visto che a Meda il pubblico era piuttosto freddo.

Prepariamo un accordo di otto anni, con l'idea che, se fossimo saliti noi in C, i lavori allo stadio sarebbero serviti anche a noi, altrimenti avremmo fatto giocare lì il Renate in Serie C. Dal punto di vista imprenditoriale è stato un capolavoro perché ora abbiamo ogni domenica una partita di Serie C alla Sportitalia Arena".