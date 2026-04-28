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Nkunku, Openda, Piccoli, Lucca, Morata: in estate tutti a caccia del centravanti dopo i troppi errori della scorsa estate. Solo una big ha indovinato tutte le mosse e infatti...

Nkunku, Openda, Piccoli, Lucca, Morata: in estate tutti a caccia del centravanti dopo i troppi errori della scorsa estate. Solo una big ha indovinato tutte le mosse e infatti...TUTTO mercato WEB
© foto di TUTTOmercatoWEB.com
Raimondo De Magistris
Oggi alle 00:00Editoriale
Raimondo De Magistris
Nato a Napoli il 10/03/88, laureato in Filosofia e Politica presso l'Università Orientale di Napoli. Lavora per TMW dal 2008, è stato vicedirettore per 10 anni. Inviato al seguito della Nazionale, conduttore per Radio Sportiva

Abbiamo pochi soldi da spendere, ma oggettivamente li spendiamo anche male. Christopher Nkunku, 37 milioni di euro e 29 anni a novembre, era arrivato in Serie A per spaccare il campionato e invece a quattro giornate dal termine è a quota cinque gol. Una riserva. E allora i soldi spesi dal Napoli per Lorenzo Lucca? Conte ha spinto per un investimento da oltre 35 milioni di euro per poi spedirlo via già a gennaio, insieme a Noa Lang. L'elenco è lunghissimo, la Juventus ha dato a Jonathan David un ingaggio da nababbo salvo poi rendersi conto che non è l'attaccante che cercava. E comunque meglio il canadese di Lois Openda, 45 milioni di euro già a bilancio per la riserva delle riserve.

Abbiamo poche fiches da giocarci, ma quasi sempre riusciamo a puntare sul cavallo sbagliato. Roberto Piccoli, 25 milioni di euro dopo un campionato da dieci gol col Cagliari, a Firenze con o senza Kean non s'è dimostrato all'altezza delle aspettative. Della spesa. E chi ha mai visto Petar Ratkov? Piuttosto Sarri schiera Provedel centravanti...
La Roma in estate aveva puntato su Evan Ferguson: bocciato. Il Como sta chiedendo il massimo a Douvikas dopo aver sbagliato l'innesto di Alvaro Morata, il Milan a gennaio ha provato a porre rimedio agli errori estivi con l'arrivo di Niclas Fullkrug: ancora quattro partite e poi tornerà a Londra.

Cosa salvare? Sicuramente un paio di operazioni e senza dubbio l'operato della capolista. Il Napoli presto riscatterà Rasmus Hojlund per 44 milioni dopo averne spesi sei la scorsa estate per il prestito. Operazione riuscita. La Roma ripartirà da Donyell Malen, attaccante che in 100 giorni è riuscito a entrare nella top cinque dei migliori marcatori del campionato. E poi c'è l'Inter, una squadra pronta a vincere la Serie A grazie a un reparto avanzato di tre spanne sopra a quello delle rivali. Confermati Lautaro Martinez e Marcus Thuram, inseriti in rosa Esposito e Bonny al posto di Taremi, Arnautovic e Correa. Il risultato è un attacco che in campionato ha realizzato 80 gol, +21 rispetto al Como che è secondo in questa speciale graduatoria. Ventotto gol in più del Napoli, addirittura 32 in più del Milan. La vera differenza tra chi è davanti e chi insegue.

Se mettiamo tutto sul piatto della bilancia, ne emerge un bilancio fortemente negativo ed ecco perché in vista della prossima estate - Inter a parte - tutti sono alla ricerca di almeno un centravanti. E allora via al valzer: Milan e Juventus sono dichiaratamente a caccia di un 9 e da settimane in contatto con l'entourage di Lewandowski. C'è Vlahovic che potrebbe tornare da Allegri non dovesse trovare l'accordo con Comolli, c'è Sorloth che da gennaio è idea che aleggia nella mente di entrambi i club. Il Napoli deve piazzare Romelu Lukaku dopo che quest'ultimo ha deciso di rompere con Conte e darà la caccia a un vice Hojlund. La Roma è grossomodo nella stessa situazione dato che oltre a Ferguson proverà in tutti i modi a dare via anche Dovbyk. Kean potrebbe lasciare la Fiorentina, ma Piccoli ha dimostrato che non è pronto a raccoglierne l'eredità. C'è la Lazio che cerca un centravanti, c'è il Como che deve sostituire Morata. Nel frattempo Openda, Nkunku e Lucca dovranno esser piazzati chissà come e chissà dove un anno dopo esser stati strapagati. Perché è vero che abbiamo meno soldi degli altri, che il miglior DS è quello che sbaglia meno. Ma noi purtroppo da troppo tempo difettiamo in tutto tranne che negli errori...

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