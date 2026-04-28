Focus TMW Classifiche a confronto: Inter a +8! Insuperabile Fabregas, capolavoro di Cuesta

Classifiche a confronto al termine della 34esima giornata di Serie A. L'Inter capolista che con un successo contro il Parma nel prossimo turno di campionato può matematicamente laurearsi campione d'Italia ha otto punti in più rispetto alla scorsa stagione. Confronto negativo per il Napoli di Antonio Conte, squadra che un anno fa di questi tempi si trovava prima a +3 sui nerazzurri: i partenopei a questo punto della stagione viaggiano con cinque punti in meno.

Confronto soddisfacente per il Milan, il primo anno dell'Allegri bis viaggia con un +13. Confronto leggermente positivo per Juventus e Roma, mentre il Como di Cesc Fabregas resta la squadra col confronto migliore rispetto alla scorsa stagione: +19.

In negativo la squadra peggiore resta di gran lunga la Fiorentina: -22 nonostante una salvezza ormai raggiunta. Ma è fortemente negativo anche il confronto di Atalanta (-11), Lazio (-12), Bologna (-13) ed Hellas Verona (-13). Nell'ultimo turno di campionato hanno conquistato la matematica salvezza il Torino di D'Aversa e il Parma di Cuesta. Quest'ultimo al primo anno da capo-allenatore ha fatto un autentico capolavoro coi ducali che rispetto a un anno fa hanno dieci punti in più. Di seguito il dato nel dettaglio.

Inter 79 punti (+8 punti rispetto alla Serie A 2024/25 dopo 34 partite)

Napoli 69 (-5)

Milan 67 (+13)

Juventus 64 (+2)

Como 61 (+19)

Roma 61 (+1)

Atalanta 54 (-11)

Lazio 48 (-12)

Bologna 48 (-13)

Sassuolo 46 (in Serie B)

Udinese 44 (+3)

Parma 42 (+10)

Torino 41 (-2)

Genoa 39 (=)

Fiorentina 37 (-22)

Cagliari 36 (+3)

Lecce 29 (+2)

Cremonese 28 (in Serie B)

Hellas Verona 19 (-13)

Pisa 18 (in Serie B)