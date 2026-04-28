TMW Radio Gentili: "Milan, Allegri ha rotto con tutta la dirigenza. E lo vedrei al Napoli"

Ospite di Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato il giornalista Bruno Gentili.

Napoli, si stanno allontanando Conte e ADL. Ci può essere separazione a fine anno?

"Motta è un'idea suggestiva ma non è un tecnico malleabile. Con ADL avrebbe poca voce in capitolo. Conte e il suo staff costano tantissimo, ADL quest'anno ha speso male i suoi soldi sul mercato, Italiano non è un signor Sì ma è piuttosto aziendalista. Io credo che si sia arrivati a un esaurimento del rapporto tra Napoli e Conte".

E se ci fosse un clamoroso ritorno di Sarri?

"Non è nelle corde di ADL, che ama il colpo di scena, non è tipo da ripiegare su Sarri. Penso che se non dovesse andare in Nazionale, Allegri sarebbe ideale, per tanti motivi. Si adatta a tutte le esigenze, è un parco giocatori che si avvicina al suo modo di intendere il calcio. Al Milan andrà via Allegri, al 100%, ha rotto con tutta la dirigenza. Sicuramente andrà via e correrebbe al Napoli. Sarebbe una bella suggestione".

Chi vede come ct?

"Se fosse per Malagò, porterebbe Mancini al 100% ma non lo può fare dopo quanto accaduto. Non sarebbe elegante riproporlo. Rimangono Conte e Allegri, non vedo altri. Non puoi sbagliare stavolta, devi puntare su un nome grosso stavolta".