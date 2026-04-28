Entella-Padova non è stata solo calcio. Donati altri 12mila euro all'ospedale pediatrico Gaslini
Come fa sapere la Virtus Entella mediante la nota ufficiale che di seguito riportiamo, sabato pomeriggio, prima del fischio d’inizio della sfida contro il Padova, "Sabina Croce, presidente di Entella nel Cuore, ha consegnato due assegni simbolici del valore complessivo di 12 mila euro alla Fondazione Gaslininsieme ETS, che si aggiungono alla prima donazione effettuata a febbraio del valore di 20 mila euro.
A ritirare gli assegni sono stati Gianluca Piatelli, direttore UOC Neurochirurgia dell’Istituto Giannina Gaslini insieme al neurochirurgo del Gaslini Mattia Pacetti.
L’assegno del valore simbolico di 10 mila euro è frutto della sottoscrizione a premi promossa dall’A.C.D. Entella, mentre quello da 2 mila euro deriva dalla lotteria organizzata dal club di tifosi biancocelesti “I Distinti della F”.
Con questa ulteriore donazione, sale a 32 mila euro il contributo complessivamente devoluto in questa stagione sportiva a sostegno del Gaslini. Un legame sempre più forte, costruito nel tempo, che si fonda sulle donazioni e non solo. Nel mese di maggio, infatti, come da tradizione, la squadra, la dirigenza e lo staff tecnico dell’Entella si recheranno in visita all’Ospedale per portare un po’ di sorrisi e qualche dono ai piccoli pazienti".
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
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