Serie A, la classifica: Inter a 3 punti dallo scudetto, lotta Champions apertissima

La 34^ giornata di Serie A ha permesso al Napoli di recuperare 2 punti sull'Inter capolista, ma ha avvicinato ulteriormente i nerazzurri allo scudetto, adesso distante solamente una vittoria. L'aritmetica potrebbe arrivare già domenica sera contro il Parma oppure prima, se il Napoli dovesse perdere a Como e il Milan non vincere contro il Sassuolo. La lotta per la Champions League invece è apertissima con la Juventus 4^ che ha 3 punti su Como e Roma. Più lontana invece l'Atalanta, a -7 dall'Europa League. Di seguito tutti i dettagli:

La classifica aggiornata di Serie A

Inter 79 (34 partite giocate)

Napoli 69 (34)

Milan 67 (34)

Juventus 64 (34)

Como 61 (34)

Roma 61 (34)

Atalanta 54 (34)

Lazio 48 (34)

Bologna 48 (34)

Sassuolo 46 (34)

Udinese 44 (34)

Parma 42 (34)

Torino 41 (34)

Genoa 39 (34)

Fiorentina 37 (34)

Cagliari 36 (34)

Lecce 29 (34)

Cremonese 28 (34)

Verona 19 (34)

Pisa 18 (34)