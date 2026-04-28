TMW Radio Avv. Afeltra: "Ecco perché Rocchi potrebbe non rispondere e Gervasoni sì"

A TMW Radio, durante Maracanà, è intervenuto l'avvocato Roberto Afeltra, che è tornato ovviamente sul caso che sta sconvolgendo il mondo arbitrale italiano: "Il rinvio è stato chiesto dalla difesa di Zappi per cercare di acquisire gli atti dell'indagine su Rocchi. Il problema di Zappi è che avrebbe voluto fare ad interim il designatore. Secondo me il rinvio non ci sarà e sarà rigettato il ricorso. Se il Collegio di Garanzia conferma la sentenza, l'AIA deve essere commissariata o il commissario deve indire le elezioni entro 90 giorni per la nuova presidenza. Il caso Rocchi? La situazione è in divenire, ci sono 5 indagati, tutti dell'AIA, bisognerà attendere. Ora il pm non sarà più Ascione, ci potrebbe essere anche un problema di separazione dei due filoni d'inchiesta.

Quello che riguarda i fatti di San Siro rimarrebbe a Milano, quello del VAR di Lissone a Monza invece. Domani secondo me Rocchi si avvarrà della facoltà di non rispondere, Rocchi non vuole fare l'interrogatorio senza le carte. Gervasoni invece no, perché Gervasoni ritiene di avere la cosiddetta pistola fumante, cioè lui viene indagato in quanto supervisor della Serie A. Il giorno di Salernitana-Modena alle 15 c'è anche la Serie A. I locali dei monitor del VAR a Lissone della Serie A sono al secondo piano, quelli della Serie B sono al terzo piano, per cui se lui è al secondo piano nello stesso momento non può stare al terzo".