Modena, il clima è già acceso. Agricoltori rifiutano l'autobus con lo stemma della Reggiana

Sale la temperatura in vista del Derby del Secchia tra Modena e Reggiana, in programma il 1° maggio alle ore 15 al 'Braglia'. Come riportato dalla Gazzetta di Parma, non si tratta solo di una sfida sentita a livello territoriale, ma anche di un crocevia fondamentale per la stagione, soprattutto per i granata.

Dal punto di vista sportivo, la Reggiana si gioca una fetta importante di salvezza, mentre sul fronte opposto i tifosi gialloblù vivono la partita con il forte desiderio di ostacolare i rivali nella corsa alla permanenza in Serie B. Un derby che promette scintille, dunque, dentro e fuori dal campo.

A testimonianza del clima già incandescente, nelle ultime ore si è verificato un episodio curioso ma significativo. Un autobus della società di trasporti Gaspari Viaggi, solitamente utilizzato dalla prima squadra della Reggiana, è stato inviato a Modena per accompagnare una delegazione locale della Coldiretti diretta al Brennero per una manifestazione. Alla vista degli stemmi granata presenti sulla livrea del mezzo, diversi agricoltori modenesi hanno rifiutato di salire a bordo, dando vita a una protesta improvvisata.

Solo l’intervento dei vertici dell’associazione ha permesso di riportare la situazione alla normalità e di dare il via alla partenza. A stemperare, almeno in parte, la tensione, il fatto che la bandiera della Coldiretti sia gialla, colore simbolo del Modena, sventolata con ancora più orgoglio dai presenti.

Un episodio che racconta meglio di qualsiasi parola quanto sia sentito il derby del Secchia, pronto a regalare emozioni forti anche sul terreno di gioco.