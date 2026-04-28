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Mani di Carlos Augusto, per Tommasi a Open Var rigore giusto in Torino-Inter: "Braccio alto"

Mani di Carlos Augusto, per Tommasi a Open Var rigore giusto in Torino-Inter: "Braccio alto"TUTTO mercato WEB
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Ivan Cardia
Oggi alle 17:31Serie A
Ivan Cardia

Il rigore assegnato al Torino nella gara con l’Inter per fallo di mani di Carlos Augusto è stata una decisione corretta. Nella sua prima puntata di Open Var su Dazn nella nuova veste di designatore, Dino Tommasi ha commentato così: "Situazione complessa, distanza davvero ravvicinata. È evidente che il braccio di Carlos Agusto è alto, fuori sagoma, fa se stesso più grande, il fallo di mano è chiaramente punibile.

Mariani giustamente chiede di vedere varie camere per avere la certezza, l'arbitro deve essere sicuro al 100%. In questo caso la distanza ravvicinata non è attenuante, braccio troppo alto e fuori sagoma".

Nel corso della trasmissione sono stati mandati, come sempre, in onda gli audio dei colloqui tra sala Var e arbitro di campo: Mariani, inizialmente, non è propenso a concedere il rigore, ma da Lissone arriva l’indicazione "È rigore" dicono subito in sala Var. Braccio alto". Seguono confronti sulle inquadrature, alla fine l’indicazione a Mariani è questa: "È rigore perché il braccio è alto, è fuori sagoma. Ti consigliano On Field Review per possibile rigore a favore del Torino". Al monitor, Mariani analizza: "Per me questo è in dinamica, è molto ravvicinata. Fatemela vedere da dietro. Per me non è rigore, è in dinamica. (poi gli fanno vedere un'altra inquadratura). No, questo è rigore sono d'accordo. Ha il braccio alto è il destro, con questa inquadratura sono d'accordo. All'inizio sembrava in posizione naturale, l'ho visto da un'altra inquadratura ed era in posizione innaturale".

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