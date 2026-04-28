Kilicsoy rimane a Cagliari o torna al Besiktas? Yalcin: "Non è il momento di parlarne"

Il futuro di Semih Kilicsoy al Cagliari appare in dubbio, con i sardi che detengono un diritto di riscatto da 12 milioni di euro per il compatto attaccante classe 2005, con il Besiktas che vanta anche il 20% sull'eventuale futura rivendita.

Del futuro di Kilicsoy ha parlato nelle scorse ore anche Sergen Yalcin, allenatore del Besiktas che attende di sapere il destino del calciatore, ancora formalmente di proprietà dei bianconeri di Istanbul. A Yalcin è stato chiesto se per la prossima stagione gli piacerebbe avere in squadra Kilicsoy: "Non è questo il momento di parlarne. Valuteremo tutto a fine stagione. Semih è un giocatore cresciuto nel nostro settore giovanile: se non dovesse restare lì, tornerà naturalmente al suo club".

Kilicsoy non sta più giocando nel Cagliari, è fuori ormai praticamente da un mese. Di lui aveva parlato tra l'altro nei giorni scorsi il suo attuale allenatore Fabio Pisacane: "Kilicsoy è un ragazzo che viene da un altro paese, con una cultura differente e l'abbiamo coccolato tanto all'inizio. Adesso deve fare uno step importante. Questa settimana ha lavorato bene, deve trovare la continuità a livello di intensità negli allenamenti. Gioca in un campionato difficilissimo, con difensori fortissimi. Ha avuto la sua dose di carica con il Pisa, poi il Ramadan l'ha un po' frenato. Mi auguro che ora, in queste ultime partite, abbia un rendimento migliore".