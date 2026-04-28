Serie B, Giudice Sportivo: squalificati 5 giocatori. Due sono della Reggiana
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Arrivano le decisioni del Giudice Sportivo di Serie B in merito alle gare della 36ª giornata del campionato di Serie B.
Per quanto riguarda le squalifica è stato inflitto un turno di stop ad Andrea Papetti e Matteo Rover della Reggiana, Petko Hristov dello Spezia, Federico Artioli del Bari e Salim Diakitè della Juve Stabia.
Assenze pesanti, in particolare, per Reggiana, Spezia e Bari che dovranno affrontare le sfide decisive per la salvezza contro Modena, Venezia e Virtus Entella senza alcuni dei loro elementi cardine.
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