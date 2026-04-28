Inchiesta arbitri, il designatore Rocchi potrebbe non presentarsi davanti al pm

Nella giornata di giovedì il designatore Gianluca Rocchi ed il suo vice Andrea Gervasoni dovrebbero comparire davanti al pubblico ministero Ascione, il titolare dell'inchiesta aperta dalla Procura di Milano. Difficilmente però, scrive oggi Tuttosport, questo succederà.

Rocchi insomma non dovrebbe presentarsi davanti al pm per rispondere alle sue domande. Una decisione legittima e pienamente nei suoi diritti, come previsto dalla legge. L'idea, scrive il quotidiano, è infatti quella di aspettare che lo stesso pm scopra più carte senza al tempo stesso servirgliene altre.

"Sono contestazioni che non si riescono a capire, perché si segnala un concorso di più persone, ma queste altre persone non vengono indicate. Io non ho mai visto che l'altro soggetto del presunto accordo nella frode sportiva non venga indicato", aveva spiegato nelle scorse ore l'avvocato di Rocchi, Antonio D'Avirro. E proprio a proposito dell'invito a comparire davanti al pm, lo stesso D'Avirro in quell'occasione aveva spiegato: "Stiamo valutando", lasciando così aperte le porte ad ogni opzione. Decisione diversa invece per Andrea Gervasoni, col suo legale Michele Ducci che nelle scorse ore aveva confidato "dovrebbe rispondere".