Arezzo, Bucchi: "Ho capito tutto alla prima riunione. Playoff? Attenti al Potenza"

Ospite degli studi di SkySport, Cristian Bucchi, tecnico dell'Arezzo, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla splendida stagione conclusa con la promozione in Serie B e in proiezione Supercoppa di Serie C: "Emozioni fortissime, bellissima. Ci sono state tante settimane intense. Tanta voglia di arrivare all'obiettivo. La cosa più bella in assoluto però è stata il vedere tutta quella gente che esultava dopo 19 anni di lontananza dalla Serie B. Bambini, nonni, tutti insieme uniti per la gioia della promozione.

La vittoria in amichevole col Napoli in estate? Io ricordo la prima riunione tecnica della stagione e ho detto che il campionato lo avremmo vinto oggi lavorando compatti. Conoscevo i valori dei ragazzi che erano con me lo scorso anno e quelli che avevamo scelto. Sul piano umano e tecnico hanno dato davvero tanto. Iniziando da quella gara col Napoli ho visto una squadra che sapeva soffrire. Così come accade lungo tutta una stagione. Lì ho capito.

Il divertimento uno dei segreti? È così. Dalla gara di Rimini abbiamo deciso di rischiare di più, provando però a divertirsi. Giocando, attaccando. Volevo ragazzi che avessero il coraggio di tentare la giocata. La disponibilità dei giocatori aiuta un allenatore nello sviluppare le sue idee.

Siamo la squadra che ha concesso meno tiri, quella più ammonita nel nostro girone. Sono qualità, queste, che servono per arrivare in avanti. Se vuoi essere propositivo devi essere ottimo in fase difensiva. Qualcosa puoi concederla, magari difendendo anche in inferiorità numerica, ma sempre in modo attento.

La favorita dei playoff? Potenza può essere una bella sorpresa. Sono una squadra frizzante e giocare in casa loro non è semplice".