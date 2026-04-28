Carrarese, Schiavi: "Ora vogliamo i playoff. Ma il Cesena verrà qui per lo stesso obiettivo"

"Anche quest’anno abbiamo dimostrato di essere all’altezza della Serie B e quanto fatto finora non può che renderci orgogliosi. Anche durante quest’annata abbiamo vissuto momenti felici e altrettanti difficili, ma la forza del gruppo e il nostro spirito ci ha dato la forza giusta per andare oltre ogni difficoltà. Il campionato, però, non è ancora terminato, per questo stiamo continuando a lavorare con grande intensità e con la nostra solita determinazione": così, ai canali ufficiali del club, il centrocampista della Carrarese Nicolas Schiavi.

Che non si nasconde, e parla apertamente di playoff quando mancano solo 180' al termine della regular season: "Ci sono ancora sei punti in palio e siamo consapevoli che, conquistandoli, avremmo grandi possibilità di andare ai playoff, che sarebbero un qualcosa di veramente leggendario per questa città e per questi tifosi. Ecco quindi che questo adesso deve essere il nostro obiettivo".

Conclude quindi guardando al prossimo match: "Venerdì ci sarà la nostra ultima partita qui a Carrara, davanti al nostro pubblico e ci teniamo regalargli un’altra grande gioia, anche se siamo consapevoli delle difficoltà che presenterà la partita, visto che anche il Cesena giocherà per conquistarsi un posto ai playoff: stiamo studiando con estrema attenzione la partita che ci attende".