Vicenza, Gallo: "Dimostrata supremazia assoluta. Curioso di sfidare l'Arezzo"

Ospite degli studi di SkySport, Fabio Gallo, tecnico del Vicenza, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla splendida stagione conclusa con la promozione in Serie B e in proiezione Supercoppa di Serie C.

"Non è stato semplice rimanere sul pezzo vincendo con sei giornate d'anticipo. Abbiamo dimostrato una supremazia assoluta sul Girone, ma nelle ultime giornate è stato più complesso tenere la testa concentrata. Evitando rilassamenti che potessero dare adito a chiacchiere stupide nel finale di stagione. La Supercoppa contro l'Arezzo? Finalmente abbiamo una gara che conta qualcosa, con l'obiettivo di certificare la supremazia di queste tre squadre sulla Serie C. Il valore degli attaccanti? Mi ritengo fortunato con cinque attaccanti di grande valore. Tre di questi hanno il gol nel sangue, più Capello che ha un'intelligenza tattica fuori dalla media.

Abbiamo creato una mentalità vincente, l'obiettivo è non prendere gol. Lavorare sulle riaggressioni. Sicuramente la mia è una squadra con grande cuore.

La favorita dei playoff? Se il Brescia recupera tutti i giocatori può essere una squadra attrezzata per dire la sua fino alla fine.